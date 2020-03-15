Стало известно, как чувствуют себя заразившиеся коронавирусом украинцы в Черновцах

Китайский коронавирус в Украине / ТСН

Украинцы, которых госпитализировали в Черновцах с китайским коронавирусом, чувствуют себя хорошо. Всего в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы продолжают лечить двух пациентов

"Черновчанина, у которого диагностировали COVID-19 3 марта, не лихорадит. В то же время состояние буковинца, у которого обнаружили вирус 12 марта, улучшилось, лихорадки нет", – сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации в комментарии УНИАНУ.

При этом указано, что за пациентами наблюдают круглосуточно.

Как ранее сообщал Главред, с подозрением на коронавирусную инфекцию в Черновцах госпитализировали еще трех пациентов.