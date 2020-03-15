Украинские больницы получат необходимое для борьбы с коронавирусом: что передадут

Денис Шмыгаль заверил, что есть договоренности с международными партнерами о поставках необходимо оборудования.
Украинские больницы получат 10 миллионов медицинских масок в связи с пандемией китайского коронавируса. По словам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, он лично проверил областные медицинские склады.
"10 миллионов медицинских масок завтра (понедельник, 16 марта, - ред.) передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заявил Шмыгаль.
При этом он указал, что на складах в наличии есть:
- Маски - 10 миллионов штук
- Аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 штук
- Пульсоксиметры - 1350 единиц
- Дыхательный аппарат ручной силиконовый - 1180 единиц
- Насос инфузионный - 1330 единиц
- Концентратор кислородный - 34 единиц
Кроме того, глава Кабмина подчеркнул, что есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в страну масок и необходимого оборудования.
Как ранее сообщла Главред, в Украине частные клиники, аптеки и торговые сети устанавливают заоблачные цены на товары и услуги из-за вспышки коронавируса.