За сутки до закрытия границ МАУ взвентили цены: в Мининфраструктуры ответили

МАУ взвентили цены на билеты / @flyuia.ua

Авиакомпания МАУ за сутки до закрытия границы в несколько раз подняла цены на авиабилеты. Так, цена на билет из Лондона в Киев в воскресенье, 15 марта, составляла 24 200 гривен.

По словам главы Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексея Хмельницкого, АМКУ займется этим вопросом.

"Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 000 гривен, при том накануне билет стоил менее 10 000", - говорится в сообщении пресс-службы АМКУ в Facebook.

В Антимонопольном комитете отметили, что компания может получить штраф в размере до 10% от годового дохода компании.

В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что причиной резкого скачка цен стал аномальный спрос

"Что касается заоблачных цен. Вы знаете, это не единичные случаи, они и по миру есть. Сумасшедший спрос, большое количество стран закрывают границу... не сумасшедший, а аномальный. И все понимают, что это последние дни когда фактически может работать авиация в стабильном режиме. Именно это и побудило рост цен. Относительно решения АМКУ, мы знаем об этом заявлении, лучше к ним обращаться. Мы как Мининфраструктуры не поддерживаем (повышение цен, - ред.)", - сообщил Криклий в ходе брифинга в воскресенье, 15 марта.

Как ранее сообщал Главред, решением Совета национальной безопасности и обороны сроком на две недели закрывается въезд в Украину для иностранцев.