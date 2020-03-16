"Зараза пострашнее коронавируса": "няш-мяш" Поклонская тявкнула в адрес Ницой

Наталья Поклонская / УНИАН

Бывшая прокурор аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская отреагировала на предложение писательницы Ларисы Ницой отпуститбьДонбасс в "свободное плавание". При этом она не забыла и про "великую украинскую стену".

"А во-вторых, у этой писательницы в мозгах сидит зараза пострашнее коронавируса — ее саму нужно лечить и отправить на карантин. Следует собрать таких "ницоев" со всей Украины и оградить стеной. Главное — не давать им возможность писать посты в соцсетях, иначе болезнь будет прогрессировать", - написала "няш-мяш" в своем Telegram-канале.

Кроме того, она предложила построить на Донбассе дом, вместо одного из разрушенных.

Как ранее сообщал Главред, писательница Лариса Ницой заявила, что Украина должна прекратить обращать внимание на Донбасс и не тянуть его силой.