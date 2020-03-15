Магазины под замок: Львов пошел на крайние меры из-за коронавируса

Львов ужесточает меры безопасности из-за коронавируса / УНИАН

Из-за угрозы распространения жуткого коронавируса, власти Львова решили с 16 марта закрыть все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.

Соответствующее заявление сделал мэр Львова Андрей Садовый в Facebook и добавил, что официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято утром, но готовиться можно уже.

Ранее глава Минздрава Илья Емец опубликовал экстренное обращение в связи с коронавирусом. Министр предлагает ряд мер, среди которых - закрытие заведений общественного питания и ТРЦ. Работать должны только аптеки и продуктовые магазины.

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Также напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские больницы получат 10 миллионов медицинских масок в связи с пандемией китайского коронавируса. Он лично проверил областные медицинские склады.

"10 миллионов медицинских масок завтра (понедельник, 16 марта, - ред.) передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине! Сегодня лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко. На складах порядок", - заявил Шмыгаль.