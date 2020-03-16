Атака COVID-19: Одесса пошла на крайние меры из-за коронавируса

Власти Одессы решили перестраховаться из-за коронавируса / УНИАН

Из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 Одесса закрывает все заведения общественного питания и непродуктовые магазины.

Данные меры коснутся всех объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более 10 человек. Запрет на работу вступает в силу с 00:00 16 марта 2020 и до особого распоряжения мэра, сообщает пресс-служба горсовета.

В частности, в Одессе временно приостановят работу:

кинотеатры, театры, музеи, галереи, библиотеки и другие культурные и развлекательные заведения;

детские развлекательные центры и клубы, площадки, в том числе и спортивные;

фитнес-клубы, тренажерные залы, бассейны, спортивные площадки и стадионы;

зоопарки, водные парки, парки аттракционов;

все магазины, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательные центры;

строительные рынки и другие (кроме продуктовых);

рестораны, заведения общественного питания, среди прочего в гостиницах, бары, клубы, кафе, дискотеки, пабы;

другие учреждения (на усмотрение и под личную ответственность руководителя).

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Как сообщал Главред, ранее глава Минздрава Илья Емец опубликовал экстренное обращение в связи с коронавирусом. Министр предложил ряд мер, среди которых - закрытие заведений общественного питания и ТРЦ. Работать должны только аптеки и продуктовые магазины.

"Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, из-за коронавируса власти Львова с 16 марта решили закрыть все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.