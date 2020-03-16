Трамп сдал анализы на коронавирус: результаты

Дональд Трамп / Reuters

Анализ на коронавирус Covid-2019 президента США Дональда Трампа оказался отрицательным.Соответствующее сообщение озвучил лечащий врач главы Белого дома Шон Конли.

"После того, как я подробно обсудил с президентом тестирование на COVID-19, он решил его сделать. Сегодня вечером я получил подтверждение, что тест дал отрицательный результат", - заявил он.

Президент США сдат анализы на коронавирус вскоре после того, как провел официальную встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в штате Флорида, США.

По данным журналистов, как минимум пять членов бразильской делегации были заражены коронавирусом. Симптомы Covid-2019, в частности, подтверждены у главы пресс-службы президента Бразилии Фабио Вайнгартена.