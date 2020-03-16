В Украине два новых случая заболевания коронавирусом - Минздрав

Как сообщают в Минздраве, заболевшие изолированы, а состояние их здоровье - стабильное.
В Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщают представители пресс-службы Минздрава страны
В понедельник, 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19.
Обе пациентки изолированы и их состояние стабильно. Проводится работа по всем людям, с которыми они контактировали.
По состоянию на 16 марта по результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре в Черновицкой области и один (летальный случай) - в Житомирской области