Рада изменит график работы из-за пандемии коронавируса

Верховная Рада перенесет пленарные заседания / УНИАН

Из-за коронавируса Верховная Рада перенесет две пленарные недели с 17 по 20 марта и 31 марта - 3 апреля на более поздний срок. Об этом на согласительном совете в понедельник заявил спикер парламента Дмитрий Разумков.

До 3 апреля народные депутаты будут работать в комитетах, передает LB.ua.

При этом спикер анонсировал внеочередное заседание парламента в ближайшее время.

"Есть предложение. Завтра с 8:00 до 9:00 провести внеочередное заседание Верховной Рады, где рассмотреть законопроект, который сейчас рассматривается правительством. И второй вопрос - изменения календарного плана нашей работы", - сказал Разумков.

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Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса Covid-19. Ограничительные / запретительные меры будут действовать с 12 марта до 3 апреля. Карантин предполагает: а)закрытие учебных заведений; б) запрещение массовых собраний более 200 человек; в) закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Позже Министр здравоохранения Илья Емец представил проект закона, посвященного борьбе с китайским коронавирусом Covid-19 в Украине.

По данным МОЗ, в Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19. В частности, 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19. Обе пациентки изолированы, их состояние стабильное. В целом, на данный момент в Украине получено пять положительных результатов на COVID-19: четыре - в Черновицкой области, один (летальный случай) - в Житомирской области.