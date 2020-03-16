Тесты на коронавирус: где в Киеве можно провериться

Экпресс-тесты на коронавирус есть в семи киевских больницах / Страна

В понедельник, 16 марта 2020 года, стало известно, что количество диагностированных в Украине случаев китайского коронавируса Сovid-19 выросло до пяти.

Как сообщает портал Страна, в столице Украины на данный момент экспресс-тесты на коронавирус можно пройти в семи больницах:

1) Александровская клиническая больница (Шелковичная, 39/1);

2) Киевская городская больница №4 (Соломенская, 17);

3) Киевская клиническая больница №9 (Рижская, 1);

4) городская детская клиническая больница №1 (Богатырская, 30);

5) городская детская клиническая больница №2 (проспект Алишера Навои),

6) 3-я городская детская инфекционная больница (Дегтяревская, 23);

7) Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (Героев Сталинграда,16).

Во всех вышеуказанных медучреждениях тесты на коронавирус можно пройти бесплатно, но исключительно по направлению врачей и при наличии определенных условий - симптомов коронавируса Сovid-19, недавние поездки за границу - в страны с высоким риском заражения, а также такие люди в окружениии.

К сожалению, до создания вакцины от коронавируса пока достаточно далеко - равно как и до окончания разработки специального противовирусного лечения. На данный момент инфицированных Сovid-19 людей лечат, облегчая симптомы.

Напомним, ранее в мэрии Киева сообщили - со вторника, 17 марта, в столице Украины в связи с карантином временно закроют места массового скопления людей. В первую очередь, закроют точки общепита - рестораны, кафе и бары смогут работать исключительно в формате для онлайн-заказов.