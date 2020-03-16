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Сотни зараженных: появилось шокирующее исследование по коронавирусу

16 марта 2020, 12:56

Многие украинцы еще не знаю о своем заражении COVID-19.

Скорая, коронавирус
Многие украинцы еще не знаю о своем заражении COVID-19 / ТСН

В Украине, скорее всего, число зараженных коронавирусом превышает число тех, у кого диагностировали Covid-19, а официальные данные – это лишь верхушка айсберга.

Как говорится в материале ТСН, четверть заражены теми, у кого не было никаких симптомов, но даже те, кто уже имеет симптомы, приходят в больницу, уже заразив окружающих.

Журналисты подчеркивают, что на одного умершего реально приходятся сотни инфицированных людей.

"Итак, одна умершая в Радомышле может означать до 400 пораженных коронавирусом украинцев. О которых еще никто не знает", - говорится в сюжете.

В свою очередь эпидемиологи уверяют, что все эти цифры не для запугивания, а для принятия единственной реальной "таблетки" — карантина.

Как свидетельствует график на основе реальных подсчетов, скачок от нескольких больных до нескольких тысяч больных может произойти за считанные дни. Так было в Италии, в Иране, во Франции, Германии.

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"Это следует понимать каждый раз, когда не моете руки, когда с температурой выходите на работу, без необходимости идете в толпу и думаете, что это произойдет с кем угодно, кроме вас", - добавили журналисты.

Напомним, в Украине зафиксировали еще два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19.

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