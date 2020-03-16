Врачи футболят, тесты зажали: киевлянка рассказала ужасы диагностики коронавируса

Киевлянка рассказала, как сложно в Киеве сделать тест на коронавирус / ТСН

Жители Киева, которые обнаружили у себя симптомы китайского вируса, рассказывают в соцсетях ужасы, которые происходят в случае обращения к медикам, и подтверждают, что страна вообще не готова к пандемии коронавируса.

В частности, киевлянка Дана Яровая на своей странице в Фейсбуке во всеуслышание рассказала о ситуации, которая произошла с ней."В 12.00 я почувствовала лёгкое недомогание, которое усиливалось. Решила померять температуру. Сначала была 37,5, подключились ломки по всему телу. Буквально за час температура поднялась до 39. Сразу же быстро нашли тест на грипп штамм А и штамм В. Никаких других симптомов в виде насморка, чихания, боли и першение в горле не было и пока нет. Тест показал отрицательный результат. И тут я поняла, что не знаю, что дальше делать. Какой алгоритм действий. Изоляция в отдельную комнату, маска — это все было сделано, но что дальше?", - начала свой длинный рассказ киевлянка.

Читайте такжеВласти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИПо ее словам, она позвонила в 103. Там у нее спросили, не общалась ли она с теми, кто недавно был за границей. Так как она была за границей и общалась с людьми, которые перенесли какое-то инфекционное заболевание, скорая посоветовала обратиться к семейному доктору и позвонить в больницы, где тестируют на коронавирус.

"Итак, звоню я семейному доктору. Семейный доктор начинает по телефону назначать мне лечение под запись. Первый препарат я ещё записала, дальше у меня выпала ручка из рук от ее назначений. Итак назначение: арбидол, лоперамид, ношпа, и под занавес Аугментин. Кто не а курсе это антибиотик. На вопрос зачем вы мне его назначаете при явно вирусной инфекции в первый же день она мне ответила: чтобы не было пневмонии. Я положила трубку и поняла, что там дела не будет", - отметила Яровая.

Потом киевлянка позвонила в Александровскую больницу, и там состоялся "феерический разговор".

"Я: а вы тесты на коронавирус делаете?

Они: у вас не коронавирус.

Я: я общалась с людьми, которые перенесли инфекцию с воспалением лёгких и плевритом, они приехали из-за границы.

Они: воспаление лёгких и коронавирус не связанны.

Я: немая пауза . А что мне тогда делать?

Они: ну идите сделайте рентген.

Я: если я заражена, я заражу массу народу.

Они: вот да, именно.

Я: так что делать?

Они: сидите дома.

Я: а лечится чем?

Они: пусть семейный врач назначает.

При этом у меня не поинтересовались с кем я живу, где я была последнее время, летала ли я за границы, совершенно ничего", - возмутилась жительница столицы.

После этого Яровая начала звонить своим друзьям - медикам, и наконец-то получила рекомендации.

"Тест на коронавирус (сказали не рассчитывай на бесплатный, делай платный) нужно делать через двое суток после первых симптомов. Поэтому пока нет смысла. Контролируй пульс - выше 130 - скорая. Начинаешь тяжело дышать - вызывай скорую. Изолируйся (уехала из дома, сижу одна в пустой квартире, в доме все дезинфицируют, моют и стирают). Температура выше 40-ка - вызывай скорую. При появлении глубокого кашля - тест на коронавирус через 2-к суток, обильное питьё.Ну хорошо, мне есть кому позвонить и написать, и получить грамотную консультацию. А тем, кому некому? Где простейший алгоритм действий от МОЗ что делать в случае высокой температуры, отсутствия любых других симптомов и отрицательном тесте на грипп", - особо отметила киевлянка.

Резюмируя, Яровая добавила, что страна совершенно не готова к пандемии.

"Я очень надеюсь, что завтра у меня потекут сопли и начнёт болеть горло, и тема с коронавирусом отпадёт сама по себе, но я хочу подчеркнуть, что страна совершенно не готова к пандемии. От слова "совсем". И чем нам это все обернётся - одному Богу известно", - подытожила она.

Читайте такжеВылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезниНапомним, ранее сообщалось, со вторника, 17 марта, в Киеве в связи с карантином из-за коронавируса закроют места массового скопления людей.

В частности, с 0:00 17 марта в Киеве максимально ограничат проведение, спортивных, культурных, социально религиозных мероприятий с массовым участием граждан.

Также будут закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, аптек), детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения.