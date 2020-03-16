Украинцам "светит" тюрьма из-за коронавируса: чего опасаться

За нарушение обсервации предусмотрена админответственность / УНИАН

В Верховной Раде готовится законопроект о мерах противодействия коронавирусу, который предусматривает уголовную ответственность за умышленное заражение людей.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, законопроект является временным сроком действия на три месяца и в него осталось внести две несогласованные поправки - от Министерства внутренних дел.

В законопроекте говорится, в частности об оперативной закупке товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии коронавируса путем переговорной процедуры, сокращенной до одного дня; возможности 100-процентной предоплаты за товары, работы и услуги, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

Читайте такжеКиев переходит на чрезвычайку: из-за карантина закрывают ТРЦ, магазины и общепитКроме того, речь идет об освобождении от уплаты ввозной пошлины и НДС на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, закупаемые для предотвращения и борьбы с коронавирусом.

В законопроекте предусматривается предоставить населению возможности работать дистанционно в условиях карантина или идти в отпуск; запрете на проведение мероприятий государственного надзора и контроля на время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом; отнесении введения карантина до форс-мажорных обстоятельств.

"Админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность - за умышленное заражение людей", - заявил Радуцкий.

Читайте такжеТюрьма за заражение и отказ от лечения: украинцам закручивают гайки из-за Covid-19

Также в проекте говорится о дополнительных надбавках для медицинского персонала и других работников, которые работают над ликвидацией эпидемии коронавируса.

Кроме того, законопроектом предусматривается изменение на три месяца некоторых татей Трудового кодекса, где речь пойдет о том, что людям может быть предоставлен оплачиваемый отпуск.

Читайте такжеВласти бессильны: Covid-19 будет бушевать до 2021 года, заболеют миллионы – СМИ

Напомним, в Украине зафиксировали еще два новых случая инфицирования коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области у двух женщин было лабораторно подтверждено наличие COVID-19.