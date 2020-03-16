Черновчанин, который первым заболел коронавирусом в Украине, победил болезнь

Житель Черновцов вылечился от коронавируса / Reuters

Житель Черновцов, которому в Украине поставили первый официальный диагноз коронавирус COVID-19, пошел на поправку и его готовятся выписать. Последние проведенные тесты показали отсутствие у него коронавируса, заявила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

"Лучшая новость – у первого больного коронавирусом отрицательные результаты на коронавирус. Если через два дня у него будет такой же результат – его выпишут. Можно будет говорить, что он выздоровел от коронавируса", – отметила Гусак, передает 24 канал.

Добавим, что жители Черновцов устроили бунт под домом этого мужчины после того, как у него диагностировали китайский коронавирус COVID-19. Люди требовали изолировать жену, которая вместе с мужем ездила в путешествие по Европе и, в частности, Италии.

Так вот, мужчина почти здоров.

Отметим, что тем, кто заболел коронавирусом, после соответствующего лечения проводят повторные тесты на наличие в организме коронавируса. Их следует сделать несколько раз. Сейчас черновчанину уже провели первое тестирование, результаты – отрицательные.

Читайте такжеВылечился от уханьской заразы: мужчина рассказал подробности жуткой болезниНапомним, первый случай коронавируса в Украине был подтвержден утром во вторник, 3 марта, в Черновицкой области.

С таким заявлением в Кабмине во время брифинга выступил главный санитарный врач Украины и замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, семейная пара, недавно вернувшаяся из путешествия по Италии с Румынией с недомоганием, организовала себе самоизоляцию. И не общалась с родными и близкими. Симптомы (лихорадка и сухой кашель) у мужчины появились 28 февраля, а 1 марта были взяты необходимые анализы.