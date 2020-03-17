Пикантный беспредел: в Киеве мужчина с пистолетом устроил дебош в секс-шопе

Дебош в секс-шопе / Информатор

В Киеве вооруженный молодой мужчина устроил дебош в секс-шопе NO TABOO, расположенным на Оболонском проспекте.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Информатор. Происшествие произошло 16 марта. Сперва молодой парень якобы хотел что-то приобрести, а потом внезапно попросил поменять 1 тысячу долларов на гривны. Когда тот потянулся за деньгами в карман, сотрудники секс-шопа заметили там пистолет и нажали на кнопку сигнализации.

На место инцидента быстро прибыла частная охранная служба, а затем - патруль полиции. Но мужчина начал угрожать всем окружающим, а затем попытался спрятать доллары.В результате подозреваемого, который устроил дебош в секс-шопе,задержали. И доставили в Оболонское управление полиции.



Напомним, ранее певец Павел Зибров похвастался насыщенной интимной жизнью с женой, включающую, в частности, походы в секс-шоп.