У Кличко рассказали, есть ли в Киеве коронавирус

Информацию по поводу случаев заболевания коронавирусом в Киеве озвучил вице-мэр Киева Николай Поворозник.
В столице Украины офиально не зафиксированы по состоянию на понедельник, 16 марта, эпизоды заражения китайским коронавирусом Covid-19.
Соответствующее заявление на брифинге сделал Николай Поворозник - первый заместитель руководителя Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко.
"Не зафиксированы на сегодняшний день. Мы провели более 60 исследований на коронавирус, на сегодняшний день случаев в Киеве не зафиксировано", - заявил чиновник.
Всего по состоянию на 16 марта в Украине официально зафиксировано пять случаев заражения китайским коронавирусом, один из которых привел к смерти человека.
Напомним, ранее киевская мэрия приняла решение ужесточить карантин в Киеве из-за коронавируса. Со вторника, 17 марта, он будет действовать на большую часть торговых площадей - исключая продуктовые магазины, аптеки, банки и заправки.