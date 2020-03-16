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У Кличко рассказали, есть ли в Киеве коронавирус

16 марта 2020, 16:11

Информацию по поводу случаев заболевания коронавирусом в Киеве озвучил вице-мэр Киева Николай Поворозник.

коронавирус,транспорт
Дезинфекция киевского транспорта от коронавируса / УНИАН

В столице Украины офиально не зафиксированы по состоянию на понедельник, 16 марта, эпизоды заражения китайским коронавирусом Covid-19.

Соответствующее заявление на брифинге сделал Николай Поворозник - первый заместитель руководителя Киевской городской госадминистрации Виталия Кличко.

"Не зафиксированы на сегодняшний день. Мы провели более 60 исследований на коронавирус, на сегодняшний день случаев в Киеве не зафиксировано", - заявил чиновник.

Всего по состоянию на 16 марта в Украине официально зафиксировано пять случаев заражения китайским коронавирусом, один из которых привел к смерти человека.

Напомним, ранее киевская мэрия приняла решение ужесточить карантин в Киеве из-за коронавируса. Со вторника, 17 марта, он будет действовать на большую часть торговых площадей -  исключая продуктовые магазины, аптеки, банки и заправки.

китайский коронавирус новости Киева Виталий Кличко Николай Поворозник
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