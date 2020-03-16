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Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса

16 марта 2020, 18:42

Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский пояснил, как Украина будет противостоять коронавирусу / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в связи с пандемией коронавируса в мире обратился к гражданам Украины и заявил о действиях, которые правительство намерено предпринять для противостояния угрозе.

  1. С 17 марта заведениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе, фитнес-центрам запрещен прием посетителей. Заведения общественного питания могут продолжить работу, но доставлять еду посетителям домой.

  2. Кабинету министров будет рекомендовано с 12:00 18 марта запретить железнодорожное, авиа и автобусное междугородное пассажирское сообщение. Также будет приостановлена работы метрополитенов во всех городах страны. Междугородное сообщение может осуществляться в режиме до десяти человек в маршрутном такси и такси. И до 20 человек можно будет перевозить в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

  3. Министерству финансов рекомендуют провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи для ликвидации последствий коронавируса.

  4. Разработка программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепции налоговых изменений. Граждане, которые получают пенсию менее пяти тысяч гривен, получат доплату в размере одной тысячи гривен.

  5. С 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были подтверждены случаи коронавируса, ввести режим чрезвычайного положения.

  6. Министерство здравоохранения обязано запретить плановые мероприятия и операции, проводить только неотложные. Они также должны подготовить больницы для приема инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии. Укрпочта обязана доставлять лекарства людям пожилого возраста.

  7. Запретить массовые мероприятия свыше десяти человек, включая обряды и церемонии.

  8. Ограничить экспорт продуктов по списку, регламентированому правительством.

  9. Обеспечить бесперебойную работу продуктовых и промышленных магазинов, банковских учреждений, АЗС, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности, грузового транспорта. Органы государственной власти работают без изменений, а также больницы и правоохранительные органы.

  10. Верховная Рада будет работать без изменений и в штатном режиме голосовать за все ранее запланированные законопроекты, в том числе назначение министров, генерального прокурора.

Зеленский рекомендовал украинцам не покидать свои дома без особой необходимости, особенно гражданам, которые старше 60 лет. Он пообещал действовать жестко и непопулярно для противостояния пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что Египет останавливает авиасообщение, украинцы должны вернуться сами. Египет дал туристам три дня, чтобы покинуть страну.

Также стало известно, что Польша закрывает границы и объявляет режим эпидемической угрозы из-за коронавируса.Ранее в США ввели чрезвычайное положение. Дональд Трамп заявил, что штаты получат дополнительное финансирование для борьбы с вирусом.

Напомним, Украина в свою очередь вводит следующие меры:

- закрыта граница для иностранцев – с 00.01 16 марта 2020 – исключение для дипломатов и представителей международных миссий, тех, кто имеет право на проживание в Украине;

- остановлено авиасообщение – на две недели тоже с 00.01 16 марта 2020;

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