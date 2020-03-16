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Украина в шаге от чрезвычайного положения из-за коронавируса: что это значит для граждан

16 марта 2020, 21:06

Особый режим уже учредили в двух областях страны.

карантин
В Украине могут учредить режим ЧП / Фото: УНИАН

В Украине введено чрезвычайное положение в двух областях, где были зафиксированы лабораторно подтвержденные случаи коронавируса – это Черновицкая и Житомирская области.

Президент Владимир Зеленский 16 марта записал видеообращение к украинцам, в котором озвучило ограничительные меры в связи с коронавирусом, которые в ближайшее время будут действовать по всей территории страны.

Ограничительные меры

  • С 17 марта заведениям культуры, ТРЦ, ресторанам, кафе, фитнес-центрам запрещен прием посетителей. Заведения общественного питания могут продолжить работу, но доставлять еду посетителям домой.

  • Кабинету министров будет рекомендовано с 12:00 18 марта запретить железнодорожное, авиа и автобусное междугородное пассажирское сообщение. Также будет приостановлена работы метрополитенов во всех городах страны. Междугородное сообщение может осуществляться в режиме до десяти человек в маршрутном такси и такси. И до 20 человек можно будет перевозить в тролейбусах, автобусах, вагонах трамваев.

  • Министерству финансов рекомендуют провести переговоры с МВФ о предоставлении финансовой помощи для ликвидации последствий коронавируса.

  • Разработка программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепции налоговых изменений. Граждане, которые получают пенсию менее пяти тысяч гривен, получат доплату в размере одной тысячи гривен.

  • Министерство здравоохранения обязано запретить плановые мероприятия и операции, проводить только неотложные. Они также должны подготовить больницы для приема инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии. Укрпочта обязана доставлять лекарства людям пожилого возраста.

  • Запретить массовые мероприятия свыше десяти человек, включая обряды и церемонии.

  • Ограничить экспорт продуктов по списку, регламентированому правительством.

  • Обеспечить бесперебойную работу продуктовых и промышленных магазинов, банковских учреждений, АЗС, страховых компаний, а также всех предприятий критической инфраструктуры, государственной и коммунальной собственности, грузового транспорта. Органы государственной власти работают без изменений, а также больницы и правоохранительные органы.

  • Верховная Рада будет работать без изменений и в штатном режиме голосовать за все ранее запланированные законопроекты, в том числе назначение министров, генерального прокурора.

Что дальше

По инициативе Министерства здравоохранения 17 марта депутаты планируют принять закон, который узаконит меры по борьбе с распространением коронавируса в стране.

Законопроект предусматривает такие шаги:

  • упростить процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавируса, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем;

  •  возможность работникам выполнять работу по дому;

  •  запретить массовые мероприятия с численностью участников более 200 человек;

  •  усилить контроль въезда и выезда на территорию Украины;

  •  четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Также в этот день может состояться заседание СНБО, которое может учредить чрезвычайное положение во всей стране. Однако озвученные главой государства ограничения уже очень близки к данной ситуации.

Между тем, для принятия режима ЧП по всей страны необходимы веские основания. В частности, в соответствующем законе говорится, что чрезвычайное положение может вводиться в случае "возникновения особо тяжелых чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера (стихийного бедствия, катастроф, особо крупных пожаров, применение средств поражения, пандемий, панзоотий т.п.), создающих угрозу жизни и здоровью значительных слоев населения ". Без сомнения, в мире распространение коронавируса признано пандемией, однако в Украине пока только пять подтвержденных случаев заболевания. А закон утверждает, что "чрезвычайное положение вводится лишь при наличии реальной угрозы безопасности граждан ... устранения которой другими способами невозможно".

Что произойдет во время чрезвычайного положения?

Официально утвержденный режим ЧП во многом будет схож с теми мерами, которые уже озвучил Зеленский 16 марта.

Необходимо подготовиться к следующему:

  • установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение;

  • ограничение движения транспортных средств и их осмотр;

  • усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

  • запрет на проведение массовых мероприятий, кроме мероприятий, разрешение на проведение которых устанавливается судом;

  • эвакуация;

  • установление "квартирной повинности" для размещения эвакуированных,

  • установление карантина и проведение других обязательных санитарных и противоэпидемических мероприятий;

  • введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;

  • изменение режима работы предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, переориентация их на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции.

  • исключение – продуктовый сектор, а также аптеки, поликлиники, правоохранительные структуры продолжат работу.

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