После подозрения на коронавирус в Украине умерла еще одна женщина

Коронавирус в Украине – вторая жертва умерла в Черновцах / Reuters

16 марта в Черновцах умерла женщина, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Анализы на наличие COVID-19 у пациентки взяли накануне – но результаты пока ждут. Если они подтвердятся, то это будет уже вторая жертва коронавируса в Украине.

Женщина скончалась от тяжелой сопутствующей неврологической патологии, которая не связана с проявлениями коронавирусной инфекции, уточнили в Черновицкой ОГА.

Как известно, в Черновицкой области объявили чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. Позднее ЧП ввели и в Житомирской области.

Напомним, 13 марта первой жертвой коронавируса в Украине стала 71-летняя женщина из Житомирской области. Ее госпитализировали накануне.

Позднее новый глава здравоохранения Украины Илья Емец на заседании профильного комитета заявил, что из-за коронавируса "умрут все пенсионеры".

Видимо, глава МОЗ имел в виду информацию, которая была озвучена ранее: в Украине в зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+.

Напомним, президент Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.