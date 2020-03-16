Пришли Коломойский и Ахметов: Зеленский собрал крупный бизнес из-за коронавируса

Бизнесмены собрались в Офисе президента в связи с коронавирусом / Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский 16 марта собрал крупных бизнесменов, чтобы обсудить учрежденные в стране особые меры и чрезвычайной положение в ряде областей из-за пандемии коронавируса в мире и распространения заболевания в Украине.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса. На мероприятии присутствовали владельцы и топ-менеджеры крупнейших украинских компаний и бизнес-групп. На совещании глава государства обсудил вопросы помощи со стороны крупного бизнеса во время проведения мероприятий по противодействию распространения в Украине COVID-19", - сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече присутствовали крупнейшие бизнесмены страны Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, владелец холдинга DCH Александр Ярославский, основатель холдинга Кернел Групп Андрей Веревский и многие другие предприниматели.

Источники сообщают, что бизнесмены жаловались главе государства на колоссальные потери, которые уже сейчас терпит бизнес из-за коронавируса. Однако полилог получился конструктивным, и бизнесмены пришли к консенсусу о необходимости поддержки страны в сложной ситуации. Участники встречи договорились периодически встречаться, обсуждать текущую ситуацию и работать слажено.

В чисто крупных бизнесменов входит и экс-президент Петр Порошенко, однако он на данной встрече не присутствовал, несмотря на риск установления в стране режима чрезвычайного положения.

Напомним, 16 марта резко ухудшилась статистика по заболевшим коронавирусом в Украине: официально подтверждены уже 7 случаев коронавирусной инфекции.

При этом вечером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Анализы на наличие COVID-19 у пациентки взяли накануне – но результаты пока ждут. Если они подтвердятся, то это будет уже вторая жертва коронавируса в Украине.

Напомним, президент Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.