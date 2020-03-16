Киевский студент и туристка из Франции: Кличко рассказал о первых жертвах коронавируса в Киеве

Виталий Кличко рассказал о первых двух случаях коронавируса в Киеве / Пресс-служба

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве лабораторно подтверждены два первых случая инфицирования китайскими коронавирусом.

"Один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома", - написал Кличко в Facebook.

По словам мэра, врачи сейчас обследуют лиц, которые контактировали с потенциально опасными пациентами. Он отметил, что коронавирус-таки ворвался в украинскую столицу, поэтому рекомендовал строго придерживаться рекомендаций по жесткому карантину, чтобы исключить распространение заболевания.

Напомним, 16 марта резко ухудшилась статистика по заболевшим коронавирусом в Украине: официально подтверждены уже 7 случаев коронавирусной инфекции.

При этом вечером 16 марта в Черновцах умерла женщина, которую ранее госпитализировали с подозрением на коронавирус. Анализы на наличие COVID-19 у пациентки взяли накануне – но результаты пока ждут. Если они подтвердятся, то это будет уже вторая жертва коронавируса в Украине.

Напомним, президент Зеленский заявил о введении особого режима из-за коронавируса. Глава государства перечислил меры, которые будут предприняты на территории страны.