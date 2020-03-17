Украинским медикам поведали, как найти коронавирус и избежать заражения

Врачам рассказали, как уберечься от коронавируса / УНИАН

Медики Украины составили перечень официальных рекомендаций по диагностированию у пациентов коронавируса Covid-19 и избеганию, собственно, заражения им.

Детальную инструкцию для терапевтов и семейных врачей опубликовали представители Национальной службы здоровья Украины.

В рекомендациях детально описаны симптомы коронавируса Covid-19 и сроки их появления у пациентов.

"У человека, инфицированного Covid-19, развивается респираторное заболевание различной тяжести с такими основными симптомами: лихорадка, кашель, одышка (затрудненное дыхание). Симптомы могут проявиться через 2-14 дней после заражения новым коронавирусом. У многих пациентов Covid-19 вызывает воспаление обоих легких (пневмонию)", - написали в НСЗУ.

Все медицинские работники, непосредственно оказывающие помощь и контактирующие с биологическими материалами пациентов, инфицированных коронавирусом, должны использовать такие средства индивидуальной защиты:

1) перчатки для осмотра;

2) щиток для лица из прозрачного пластика;

3) очки защитные;

4) маска медицинская / хирургическая;

5) халат одноразового использования, устойчивый к жидкости, длиной до середины икры.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в столице Украины лабораторным путем были подтверждены два первых случая инфицирования китайскими коронавирусом. Первый из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной пенсионеркой, недавно умершей Covid-19 на Житомирщине. Другая больная - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции.