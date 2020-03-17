Украина огородилась от внешнего мира из-за коронавируса: детали

В Украине власти отметили регулярные авиарейсы / Reuters

С полуночи вторника, 17 марта 2020 года, украинские власти отменили полностью международные регулярные пассажирские рейсы (авиа-, железнодорожные и автобусные).

Таковые жесткие ограничения были введены ради недопущения распространения в Украине китайского коронавируса COVID-19. Они будут действовать как минимум до 3 апреля 2020 года. Исключение будут составлять для перевозок людей - с целью защиты национальных интересов или выполнения национальных обязательств. А также - для представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

При этом для иностранных граждан границы Украины были полностью закрыты еще 16 марта.

Напомним, 11 марта 2020 года украинское правительство приняло решение ввести в Украине карантин - вплоть по 3 апреля. 16 марта президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабмин закрыть метрополитен в Киеве, Харькове и Днепре (и прекратить междугородние перевозки).