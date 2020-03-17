Коронавирус в Украине: для киевлян приготовили новые жесткие ограничения - СМИ

Улицы Киева могут опустеть из-за новых ограничений / УНИАН

Столицу Украины могут ждать очередные ограничения из-за китайского коронавируса Covid-19, которым заразились уже семеро наших соотечественников.

Как сообщает Telegram-канал VESTI со ссылкой на собственный источник, секретариат Кабинета министров Украины готовит постановление об ограничении передвижения по Киеву.

Напомним, с 12:00 дня 18 марта в Киеве и других городах Украины будет остановлена работа всех линий метрополитена на неопределенный срок. Как заявил президент Владимир Зеленский экстренные меры связаны с карантином и будут предприняты для пресечения распространения в стране китайского коронавируса.

Как сообщал Главред, с 17 марта в Киеве в связи с карантином закроют места массового скопления людей. Будут закрыты ТРЦ (за исключением продуктовых магазинов, аптек), детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения. Кроме того, работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку".