В Минздраве рассказали, как коронавирус расползается по Украине

Виктор Ляшко рассказал о том, как распространяется по Украине коронавирус / пресс-служба Минздрава

Подавляющее большинство из тех украинцев, у которых было подтверждено инфицирование китайским коронавирусом COVID-19, заразились внутри Украины.

С таким заявлением во вторник, 17 марта, выступил главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко в рамках внеочередного заседания Верховной Рады.

По данным Ляшко, на данный момент, в Украине оборудовано двенадцать тысяч коек для больных инфекцией, а специальных боксов - две с половиной тысячи.

Соответственно, как утверждают эксперты, в случае массового распространения коронавируса COVID-19 на территории Украины, коек и аппаратов вентиляции легких хватит далеко на не всех заболевших.

Напомним, ранее в Украине было зарегистрировано семь случаев коронавируса. Из них четыре были не связаны с поездками в страны, охваченные коронавирусом. В связи с этим в Минздраве планируют уже в ближайшее время изменить алгоритм диагностики больных инфекцией.