Когда Киев закроют из-за коронавируса: названо точное время

Киев завтра с 12 часов закроют для общественного транспорта / УНИАН

В среду, 18 марта, из-за пандемии китайского коронавируса межобластное, междугороднее и пригородное сообщение с Киевом будет приостановлено с 12:00.

Будут запрещены нерегулярные и регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, рассказал на брифинге первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Чиновник подчеркнул, что за доставку людей из пригорода в столицу на работу ответственность несут их руководители.

"Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях запрещаются с 12:00 завтрашнего дня", – заявил Поворозник.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за коронавируса из Китая ввели карантин. Позже власти решили, что меры нужно ужесточить – в общественном транспорте запретили перевозить более десяти человек. Также воспользоваться общественным транспортом не сможет человек, на лице которого нет медицинской маски.