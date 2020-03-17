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Когда Киев закроют из-за коронавируса: названо точное время

17 марта 2020, 17:28

Скоро в столицу не сможет въехать общественный транспорт.

Киев 18 марта с 12 часов закроют для общественного транспорта – Новости коронавирус
Киев завтра с 12 часов закроют для общественного транспорта / УНИАН

В среду, 18 марта, из-за пандемии китайского коронавируса межобластное, междугороднее и пригородное сообщение с Киевом будет приостановлено с 12:00.

Будут запрещены нерегулярные и регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом, рассказал на брифинге первый замглавы КГГА Николай Поворозник. 

Чиновник подчеркнул, что за доставку людей из пригорода в столицу на работу ответственность несут их руководители.

 "Регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном и межобластном сообщениях запрещаются с 12:00 завтрашнего дня", – заявил Поворозник.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за коронавируса из Китая ввели карантин. Позже власти решили, что меры нужно ужесточить – в общественном транспорте запретили перевозить более десяти человек. Также воспользоваться общественным транспортом не сможет человек, на лице которого нет медицинской маски.

новости Киева коронавирус Николай Поворозник
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