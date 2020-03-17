"Реанимации заполняются пациентами": онколог рассказала о реальной ситуации с коронавирусом в Киеве

Врач утверждает, что в реанимациях уже много пациентов с пневмониями / УНИАН

Врач-онколог Татьяна Рослякова утверждает, что киевские реанимации заполняют пациенты с пневмониями.

"Да. Мы переболеем почти все, в легкой или средней форме, это неизбежно, учитывая быстрое распространение и очень простой способ передачи. Но старики, ослабленные другими хроническими заболеваниями люди, онковыздоравливающие на этапе химиотерапии-вот крайне высокая группа риска по наиболее грозным осложнениям. Вируса в Украине уже достаточно, но пациентам, даже находящимся с пневмонией в реанимациях городских киевских больниц, тест не делают", - написала она в Facebook.

По словам доктора, тесты не делают пациентам, объясняя это отсутствием анамнеза, то есть, если не человек не ездил заграницу и не общался в теми, кто недавно приехал.

"В итоге пациентке, находящейся с пятницы в реанимации одной из городских Киевских больниц с двусторонней пневмонией, после долгих раздумий, наверное, руководства клиники, ведь тестов получили всего 11 - таки провели тестирование во вторник и подтвердили COVID 19. В пятидневном контакте оказались естественно все сотрудники отделения, конечно же работавшие без средств дополнительной зашиты, а, соответственно, их родственники, друзья, да сами умножайте на сколько хотите", - утверждает Рослякова.

Онколог подчеркивает, что чиновники не понимают необходимость проведения как можно большего количества тестов на коронавирус. Такими поступками, убеждена доктор, Украина доведет ситуацию с эпидемией до более глобального и быстрого распространения, поскольку жизненно необходимо знать точные цифры болеющих и контактирующих.

Напомним, ранее в Украине было зарегистрировано семь случаев коронавируса. Из них четыре были не связаны с поездками в страны, охваченные коронавирусом.

Как ранее сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в Киеве лабораторно подтверждены два первых случая инфицирования китайскими коронавирусом.