Подозрение на коронавирус: в Днепре 40 артистов Оперного театра закрыли на обсервацию

В автобусе провели тщательную дезинфекцию / Фото: Информатор

Коллектив Днепропетровского театра Оперы и балета 17 марта был помещен на обсервацию, поскольку после возвращения из гастролей по Европе у троих артистов зафиксирована повышенная температура и общие симптомы коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 40 актеров театра помещены в городской лагерь отдыха Золотой век.

В службе отметили, что группа радиационной, химической и биологической защиты провела специальную обработку автобусов, на которых приехал коллектив. Спасателей обеспечили средствами индивидуальной защиты органов дыхания и защитными костюмами. Санитарная обработка автобуса была проведена с внутренне и внешней частей транспортного средства.

/ Фото: Информатор

/ Фото: Информатор

В санатории для актеров создали комфортные условия, комнаты оборудованы всем необходимым. В изоляции они будут жить 14 дней. Пациентам с симптомами окажут медицинскую помощь и проведут тест на коронавирус.

"Всех их медицинские работники осмотрели, провели собеседование и смогли выявить трех человек, которые имели признаки ОРВИ. В связи с этим им предоставили возможность получения медицинской помощи в нашей инфекционной больнице. У них была повышенная температура - 37,7 градуса, а также были признаки ОРВИ. На сегодняшний день все они чувствуют себя хорошо, но все же мы предоставляем им медицинскую помощь ", - сказал директор областного лабораторного центра Александр Штепа.

Артистам в санатории обеспечат питание. Также в месте обсервации намерены проводить регулярную дезинфекцию помещений общего пользования и другие противоэпидемические мероприятия.

Напомним, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза.

Как ранее сообщалось, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.