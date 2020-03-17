Стали известны жуткие подробности смерти в Черновцах второй жертвы коронавируса

Коронавирус стал причиной смерти 33-летней украинки, мать обвиняет врачей / Reuters

В Черновцах Людмила Пацалюк, мать погибшей от коронавирусной инфекции 33-летней женщины, утверждает, что ее дочь медики могли спасти, однако ее просьбы о помощи в больнице игнорировали, она вынуждена была сама прописывать себе антибиотики и в критический момент никто не оказал пациентке с пневмонией необходимую медицинскую помощь.

Письмо Людмила прислала в редакцию местного издания Первый Буковинский. Она просит журналистов придать огласку этой истории, поскольку обвиняет медиков в халатности и считает, что ее дочь могла бы побороть болезнь и выжить.

Во избежание разночтений приводим текст письма полностью:

"Татьяне было 33... Без мамы осталось двое детей... Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…

У нее была сопутствующая неврологическая патология – опухоль возле центрального ствола головного мозга (кавернозная ангиома продолговатого мозга). В октябре 2016 года ее прооперировали в Киеве успешно, последнее время чувствовала себя нормально.

7 марта у Татьяны поднялась температура. Она думала, что это обычное ОРВИ. 2 дня не проходила, и они вызвали из Вашковцев врача. Проконсультировавшись, назначили антибиотики, стало снова хуже. 13 марта поехала в Вашковцы, сделала снимок – там двусторонняя пневмония. Понимая с мужем, что автомобиль скорой в их селе скоро распадется, поехали сразу же в областную больницу сами вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии на них накричали, мол, чего пришли без направления. Послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке – все хорошо.

Следовательно, в приемном их никуда не направили больше, и они поехали домой. Покойная имела фармацевтическое образование и понимала, что ее состояние начало ухудшаться. Поэтому решила перейти на более сильный антибиотик. Однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта в субботу ей вызвали сельскую скорую.

Эта скорая еле доехала до Черновцов, так как она неделю на ремонте, а неделю работает. Сразу же Татьяну направили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус. Девушка из приемного покоя шла туда пешком, потому что кресло каталки не нашли. Подключили систему. Позже у нее начался судорожный приступ – из-за не вовремя оказанной медицинской помощи и интоксикации организма.

Возможно, врачи не обратили внимание, что во время удаления опухоли ей капали сильные антибиотики и организм имеет резистентность к слабым. В инфекционном отделении состояние ухудшалось. Интоксикация и постоянная субфебрильная температура вызвали судороги. Женщина потеряла сознание в понедельник около 17.00 вечера. Кнопки вызова в боксах не работают и неизвестно, сколько она там лежала, пока ее нашли. Реанимационные мероприятия результата уже не дали – в 19.20 Татьяны не стало…

Врачи поставили диагноз – эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен – это не докапывали растворы, потому что игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцю (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях", - написала Людмила Пацалюк.

В департаменте здравоохранения заявили, что у женщины было большое количество сопутствующих заболеваний, и именно это послужило причиной смерти, а не бездействие медиков, о котором заявили родственники погибшей пациентки.

"Мне бы не хотелось комментировать боль потери мамы. Вместе с тем, мы не подавали детальную информацию о заболевании этой женщины из уважения к родным. Теперь можно и обязаны это сделать. Врачи инфекционного отделения осуществляли лечение согласно протоколам, и я до последнего буду их защищать", - заявила заместитель главы Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

По словам чиновницы, информацию о заболеваниях пациентки предоставят в публичный доступ после проведения всех необходимых процедур и анализов.

Напомним, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, также есть новая жертва, сообщили в Минздраве.

Как ранее сообщалось, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.