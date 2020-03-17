В Черновцах защитили пенсионеров от коронавируса отменой льгот на проезд

Пенсионеры в Черновцах остались без льготного проезда / УНИАН

В Черновцах решением городского совета отменены льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте, что обусловлено заботой депутатов о здоровье пенсионеров во время эпидемии коронавируса.

"Это вынужденная ограничительная мера, которая будет побуждать людей пожилого возраста, которые являются группой риска и наиболее уязвимые для коронавируса меньше передвигаться по городу, оставаться дома. Льготный проезд в троллейбусах и маршрутках будет восстановлен после стабилизации эпидемической ситуации", - цитирует пресс-служба мэра Черновцов Алексея Каспрука.

В Черновицкой области по состоянию на 17 марта четыре лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Больные госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы.

Как известно, в Черновцах Людмила Пацалюк, мать погибшей от коронавирусной инфекции 33-летней женщины, утверждает, что ее дочь медики могли спасти.

Напомним, количество людей, которые подхватили китайский коронавирус в Украине, увеличилось в два раза. Вирус диагностировали уже у 14 человек, также есть новая жертва, сообщили в Минздраве.

Как ранее сообщалось, в нашей стране 13 марта появилась первая жертва вируса – умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая ездила в Польшу.