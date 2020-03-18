"Все должны сидеть по домам": Комаровский ответил на 25 важных вопросов о коронавирусе

Доктор Евгений Комаровский / кадр из видео

Известный украинский доктор Евгений Комаровский дал 25 ответов на самые популярные вопросы о коронавирусе, рассказал, какие препараты стоит принимать, а какие нет, и как себя вести людям, зараженным или подозревающим заражение коронавирусом у себя и своих близких.

Он отметил, что детям коронавирус практически не грозит, а в высокой группе риска находятся люди старшего возраста.

Как быть с мобильным телефоном?

Мнения очень разные, тем не менее, обращаю внимание, что по всем исследованиям металл и пластик – те материалы, на которых вирус сохраняется. Если мы взялись за дверную ручку, у нас инфицированная рука - после этого мы взялись за телефон, засунули телефон его в карман, а после того, как зашли в помещение и помыли руки снова взялись за телефон, да еще и прислонили его к уху, потенциально опасному участку тела.

Именно отсюда правила обращения с мобильными телефонами - это сейчас бесконечно важно.

Постарайтесь если можно использовать телефон одной рукой, а другую руку использовать для всего остального. Всегда, когда можно использовать гарнитуру, используйте гарнитуру. Уже сейчас и Apple, и Samsung изменили свои рекомендации по обработке смартфонов - если раньше они писали что не надо дезинфицировать, то сейчас говорят: "дезинфицируйте". Если телефон можно мыть мыльной водой - конечно мойте, потом просушиваете. Главное, что телефоны нуждаются в регулярной дезинфекции.

Куда бежать обследоваться, если чувствую, что заболел?

Если вы чувствуете, что заболеваете, и вы - молодой человек, у которого нет потенциального риска (нет сопутствующих заболеваний, нет иммунодефицитного состояния) не надо никуда бежать, не надо выбегать на улицу и распространять инфекцию. Покидать дом с симптомами может только человек с реальной дыхательной недостаточностью, одышкой, затрудненным дыханием, который нуждается в госпитализации. Все остальные должны сидеть по домам – не имеет никакого значения, положительный у вас результат на коранавирус или нет, как бы это странно не звучало.

Читайте такжеКомаровский сказал, где дольше всего живет коронавирусЕсли у вас признаки ОРВИ – температура, сопли, кашель, чихание, боли в горле - все что вы должны сделать, это правильно лечить ОВРИ: сидеть дома, увлажнять и проветривать воздух, много пить, не заставлять себя есть, промывать нос солевыми растворами, использовать жаропонижающее средство если невмоготу (среди жаропонижающих парацетамол на первом месте, ибупрофен на втором). Всё!

Самый главный вопрос, если у вас есть симптомы ОРВИ - есть ли рядом с вами люди, которые находятся в группе риска и для которых ваши ОРВИ потенциально опасен? можете вы заразить бабушек или дедушек или нет? А что делать с вами - это совсем не главный вопрос, с вами будет все хорошо.

Передается ли коронавирус половым путем?

Половая передача для коронавируса не доказана, но вам придется очень постараться, чтобы в процессе полового акта не осуществить контакты слизистых оболочек верхней части вашего туловища. Поэтому коронавирус в процессе полового акта легко передать посредством поцелуев, хотя в интернете можно найти огромное количество поз, при которых можно избегать контактов лицом к лицу. Главное, не ограничить себя ни в чем: карантин - удобное время для того, чтобы организовать подъем рождаемости к новому году.

Профилактика коронавируса горячей водой

"Сегодня нам учитель сказал, что нужно пить горячую воду, так как коронавирус умирает при 27 градусах". Не умирает он при 27 и даже при 37 и 38 живет очень хорошо. Скажите вашему учителю, чтобы не распространял фейки.

"Синяя лампа", "звездочка" и оксолиновая мазь

Во времена СССР были рефлекторы, куда вкручивали лампу синего цвета и грели ей все, что можно греть, считая, что этот синий свет спасает от всего. Это пережиток прошлого - ни синяя лампа, ни оксолиновая мазь, ни бальзам вьетнамский "Звездочка" не помогают ни от чего.

Если ваша мама или бабушка верят в то, что это их спасет, пусть греют себя синей лампой, это не вредно. Если бабушка вместо того, чтобы шастать по супермаркетам, греет дедушку синей лампой, я однозначно рекомендую синюю лампу.

Курение и коронавирус

Есть ли какие-то статистические данные про заболевших коронавирусом среди курильщиков? Есть. Курение плохо, еще раз подтверждаю. Курение усугубляет течение коронавирусной инфекции. Если вы бросили - не надо начинать; если планировали бросать – бросайте.

Реальная опасность вируса?

Я не приуменьшаю опасность вируса, но главное – понимать, что для абсолютного большинства людей вирус не опасен, но эти люди, для которых он не опасен, должны сплотиться для того, чтобы защитить тех, для кого вирус реально опасен.

Увозить ли ребёнка в деревню?

Увезти ли ребенка в деревню во избежание заражения вирусом или, придерживаясь профилактических мер, находиться в городе, где есть необходимая медицина? Место пребывания вашего ребенка не имеет никакой связи с коронавирусом, вашему ребенку не угрожает коронавирус, если у вашего ребенка будет коронавирусная инфекция - это будет виде очень легкого ОРЗ, которое в принципе не нуждается в лечении. Поэтому пусть ваш ребенок будет там, где вам будет удобнее.

Вегетарианство и коронавирус?

Сейчас, во время Великого Поста, может ли исключение из рациона животных продуктов негативно сказаться на течении болезни в случае инфицирования коронавирусом? Если вы получаете полноценное разнообразное питание - получаете белки животного происхождения, получаете белки растительного происхождения – никакого влияния коронавирусную инфекцию это не оказывает. Конечно же хорошее настроение, свежий воздух, физические нагрузки, хорошее настроение адекватное и разнообразное питание улучшают ваши перспективы. Тем не менее, возраст оказывает намного большее влияние, чем все диеты вместе взятые.

Можно ли быть переносчиком коронавируса и не заболеть самому?

Однозначно можно. Человек двое суток до появления первых симптомов заболевания уже является источником болезни, то есть может заражать других людей.

Ослабленный иммунитет

Если ребенок дошкольного возраста лечится от лейкемии, он находится в той же группе риска что и пожилые люди в силу ослабленного иммунитета: в сложности или легкости протекания болезни играет доминирующую роль именно количество белка, CE2 и так далее.

Мощный фактор риска для вашего ребенка - это наличие иммуносупрессивной терапии, из-за которой иммунный ответ слабый, что, естественно, ухудшает прогноз. Но в то же время сам факт того что речь идет о ребенке и о детских легких, значительно улучшает прогноз. Никаких специфических рекомендаций для вас, как строго следовать мерам социальной гигиены, нет - максимально изолировать вашего ребенка от других людей, мыть руки, проветривать воздух

Целесообразность иммуноглобулина

Человеческий иммуноглобулин - это фактически концентрат антител, которые есть у людей, и который можно дать человеку с ослабленным иммунитетом. Ни у кого из людей нет на сегодня нет антител к коронавирусу, поэтому человеческий иммуноглобулин не может никого защитить от коронавирусной инфекции. Прямой ответ, если вы думаете об этом в контексте коронавируса – не стоит.

Ваше мнение насчет "рукотворности" Cov-2019?

Однозначно негативное. Тут природа постаралась без особого человеческого участия.

Ингаляции и Пульмикорт

"Если вирус особенно ударяет по легким, имеет ли смысл в случае заболевания не ждать осложнений, а делать ингаляции с физраствором пару раз в день, стоит ли добавлять Пульмикорт?"

Читайте такжеКомаровский призвал украинцев не возвращаться на родинуРебята, зачем делать ингаляции 2 раза в день, если можно 24 часа в сутки дышать воздухом адекватно? Зачем устраивать сеансы, в ходе которых вы пять минут подышали влажным воздухом, если можно включить увлажнитель воздуха и дышать воздухом с оптимальными параметрами 24 часа в сутки.

Ингаляции не лечат и не профилактируют коронавирус, профилактирует коранавирус поддержание местного иммунитета, то есть состояние слизистых оболочек. Если они не пересыхают, если есть воздухообмен, если слизистые влажные, тогда все работает.

Пульмикорт - гормональный препарат, гормоны не имеют никакого отношения к лечению коронавирусной инфекции.

Можно ли детям во время карантина гулять на улице?

Детям вообще можно практически всё - главное не забывать, что огромная разница между карантином и каникулами.

Плановая вакцинация

Плановые прививки надо конечно же надо продолжать, но только при условии, что вы можете гарантировать посещения вашего врача минуя кучу контактов с сопливыми людьми. Именно сейчас – хотя приказов никаких нет - логика и здравый смысл подсказывают, что стоит на две-три недели сделать таймаут. Если сейчас для того, чтобы сделать плановую прививку надо выйти из дома, зайти в общественный транспорт, приехать в поликлинику, пообщаться кучей людей, то я однозначно против.

Если же вам назначили конкретное время и вам надо просто с коляской дойти до поликлиники и зайти туда минуя всех остальных, то так конечно надо поступать и так по большому-то счёту должно быть

Влияет ли прививка от гриппа на течение болезни, вызванной корановирусом?

Нет, не влияет. Есть шанс и одновременного инфицирования двумя вирусами, но вообще прививка от гриппа защищает именно от гриппа.

Коронавирус и прививка от кори

Правда ли, что привитые от кори не болеют коронавирусом? Нет, однозначно прямой взаимосвязи не существует. В Китае все привиты от кори, но заболеваемость есть.

Может ли вирус распространяться через канализационные трубы?

Через исправные канализационные трубы вирус распространяться не может. Элементарные меры профилактики – мытье рук и закрытие крышки унитаза перед смыванием для того, чтобы не поднималась водная пыль.

Обращаться к врачу с симптомами ОРВИ (коронавируса) не обязательно?

Не обязательно, если нет видимого ухудшения состояния. Все усилия системы здравоохранения должны быть сейчас сосредоточены на тех, кто нуждается в реальной медицинской помощи. Если вы молодой здоровый человек не из группы риска, всё, что вам надо делать сидеть дома и получать лечение от ОРВИ. Да, вы можете и должны проинформировать своего семейного врача о том, что у вас есть признаки, особенно когда рядом с вами находится человек из группы риска, но это всё, что вам надо.

Можно ли кормить грудью, если заболел коронавирусом?

На сегодня нет данных, которые показывают, что вирус присутствует в грудном молоке (скорее, есть данные, что не присутствует). Тем не менее риск того, что, если кормящая мама больна, она инфицирует во время кормления младенца достаточно высок. Поэтому маме рекомендуется молоко сцеживать, нагревать и после этого кормить ребенка из бутылочки.

Если кормить грудью нельзя, то когда можно?

Кормить грудью можно либо если вы выздоровели и вас выписывают домой, то есть вы уже однозначно не заразны, или если вы находитесь в карантине, прошло 14 дней, никаких симптомов заболевания не обнаружено - тогда вы можете начинать кормить.

Можно ли заразиться через фрукты?

Если человек который кашлянул в супермаркете в руку а потом схватил яблоко и положил его назад, то вы можете заразиться через фрукты. Но как раз сейчас, когда мы каждые пять минут обращаем внимание на необходимость соблюдения элементарных гигиенических правил, давайте все-таки правило мыть овощи и фрукты тоже реализуем. Если вам особо страшно - можете обдать их кипятком.

Что такое "тесный контакт"?

Что на сегодня считают тесным контактом? Это когда расстояние между вами менее двух метров (это уже тесный контакт) и когда вы в замкнутом пространстве, например в одной комнате, находитесь вместе с человеком более 15 минут.