Заболевший коронавирусом нардеп: кому из украинской власти грозит заражение

Нардеп, по всей видимости, заразился коронавирусом во время поездки во Францию.
Сергей Шахов, нардеп-мажоритарщик Рады девятого созыва из межфракционной группы Доверие, подтвердил свое заражение китайским коронавирусом.
Народный избранник, по всей видимости, заразился во время своего визита во Францию в период с 8 по 11 марта 2020 года.
Шахов контактировал с другими нардепами не более одного раза - 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там была (вместе с ним) дюжина народных избранников.
Вот их перечень:
1) Зиновий Андрийович (Слуга народа);
2) Леся Василенко (Голос);
3) Игорь Кривошеев (Слуга народа);
4) Александр Мариковский (Слуга народа);
5) Юлия Овчинникова (Слуга народа);
6) Александр Фельдман (Батькивщина);
7) Павел Якименко (Слуга народа);
8) Олег Бондаренко (Слуга народа);
9) Андрей Задорожний ("Слуга народа");
10) Елена Криворучкина ("Слуга народа"),
11) Эдуард Прощук ("Слуга народа").
Сам Шахов сообщает, что чувствует себя нормально, самоизолировался и проходит через процесс дезинфекции.
Напомним, ранее участники внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС приняли решение в Киевской области ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.