Заболевший коронавирусом нардеп: кому из украинской власти грозит заражение

Сергей Шахов заражен коронавирусом / Facebook-страница нардепа

Сергей Шахов, нардеп-мажоритарщик Рады девятого созыва из межфракционной группы Доверие, подтвердил свое заражение китайским коронавирусом.

Народный избранник, по всей видимости, заразился во время своего визита во Францию в период с 8 по 11 марта 2020 года.

Шахов контактировал с другими нардепами не более одного раза - 12 марта на заседании комитета по экологии. Всего там была (вместе с ним) дюжина народных избранников.

Вот их перечень:

1) Зиновий Андрийович (Слуга народа);

2) Леся Василенко (Голос);

3) Игорь Кривошеев (Слуга народа);

4) Александр Мариковский (Слуга народа);

5) Юлия Овчинникова (Слуга народа);

6) Александр Фельдман (Батькивщина);

7) Павел Якименко (Слуга народа);

8) Олег Бондаренко (Слуга народа);

9) Андрей Задорожний ("Слуга народа");

10) Елена Криворучкина ("Слуга народа"),

11) Эдуард Прощук ("Слуга народа").

Сам Шахов сообщает, что чувствует себя нормально, самоизолировался и проходит через процесс дезинфекции.

Напомним, ранее участники внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС приняли решение в Киевской области ввести режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.