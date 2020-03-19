Зеленский назначил нового главу ОГА во взбунтовавшуюся из-за коронавируса область

Владимир Труш и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Об этом идет речь в указе № 97/2020 от 19 марта, размещенном на официальном сайте главы государства.

"Назначить Труша Владимира Любомировича председателем Тернопольской областной государственной администрации", - говорится в документе.

Также Зеленский провел встречу с новым председателем ОГА и пожелал успехов на должности.

"Поздравляю с назначением на ответственную должность, желаю успехов в работе", - цитирует пресс-служба главу государства.

Вручая Трушу служебное удостоверение.Зеленский подчеркнул важность решения насущных проблем региона. В частности, речь шла о реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов на Тернопольщине. Со своей стороны Труш поблагодарил Зеленского за доверие.

Справка. Владимир Труш родился в 1980 году в с. Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет Львовская политехника по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека Украина (бакалавр права). С 2002 по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016-2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019-го – глава Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

Напомним, 22 февраля Зеленский принял отставку Игоря Сопеля с поста председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Как известно, в Украине началась настоящая паника после того, как стало известно о том, что эвакуированные из Китая украинцы будут находиться на карантине в одном из медицинских учреждений.

После сообщения тернопольских СМИ о намерениях привезти в санаторий Медоборы эвакуированных из Китая украинцев люди обустроили круглосуточный блокпост на дороге.