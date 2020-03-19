Не в Европе: нардеп Шахов рассказал, где заразился коронавирусом

Сергей Шахов / Фото: Facebook/Сергей Шахов

Народный депутат Украины группы "Довира" Сергей Шахов рассказал подробности о своей болезни. По словам нардепа, он мог заразиться коронавирусом в Украине, а не в Европе.

"Я за границей был три дня, неужели вирус так мутировал, что инкубационный период не две недели, а три дня? Я заболел в Украине, я в этом даже не сомневаюсь. Многие люди ... избиратели мне сообщали, что практически схожие симптомы во время заболевания у них были и люди чувствовали себя очень плохо", - сообщил Шахов во время трансляции на своей странице Facebook.

При этом он указал, что после возвращения контактировал с 79 людьми и все они сдали тест на коронавирус.

"По прилету из Европы я был дома один день, потом выехал утром на эфир "Доброго ранку, країно!", заехал в комитет буквально на минуту, потом я заехал на совещание в парламенте, где были все головы фракций. Конечно, все сегодня уже прошли тест, 79 человек. Результаты будут - обязательно сообщу", - подытожил Шахов.

Кроме того, он подтвердил, что его жена заболела, а вся семья находится в изоляции. Также он посоветовал украинцам молиться.

Как ранее сообщал Главред, жена народного депутата Украины Сергея Шахова от группы "Довира" тоже заболела.По словам нардепа, у его супруги два дня была температура, поэтому провели тесты, которые подтвердили наличие вируса