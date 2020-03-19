Скрыли - и в больницу угодили: заболели люди, контактировавшие с умершей от коронавируса пенсионеркой

Супруги контактировали с умершей от коронавируса/ УНИАН

На Житомирщине супружескую пару из поселка городского типа Брусилов, контактировавшую с недавно скончавшейся от китайского коронавируса пенсионеркой из Радомышля, были срочно госпитализированы в больницу с температурой, одышкой и кашлем.

Соответствующую информацию в четверг, 19 марта, озвучил глава Управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика.

По его словам, мужчина и женщина 1960 и 1962 г.р. занимались самолечением, а факт контактов с умершей от коронавируса пенсионеркой они скрыли. Серьезное недомогание они ощутили еще 10 марта. Но через восемь дней их состояние ухудшилось – увеличилась температура тела, появились одышка и кашель.Сейчас медики устанавливают перечень контактировавших с супругами лиц.

Напомним, от последствий китайского коронавируса скончалась 71-летняя пенсионерка из Радомышля Житомирской области. Заболевание у нее протекало в тяжелой форме.Пенсионерка в конце февраля вернулась из Польши и успела погостить у родственников во Львове. Под домашнюю изоляцию немедленно были помещены 22 человека, с которыми она контактировала.