Третья жертва: в Ивано-Франковске от коронавируса умерла женщина

Новая жертва коронавируса в Украине / Фото: REUTERS

В Ивано-Франковске 17 марта умерла от пневмонии женщина, у которой 19 марта, уже после смерти, лабораторно подтвердили инфицирование китайским коронавирусом Covid-19.

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на Covid-19", - сказано в сообщении Министертсва здравоохранения Украины в Telegram.