Новое обращение Зеленского из-за коронавируса: о чем рассказал президент

Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам, посвященным пандемии китайского коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны - по поводу пандемии китайского коронавируса Covid-19.
В тезисном виде его обращение выглядело так:
1) В Украине первый человек официально выздоровел от коронавируса. Это житель Черновцов;
2) Украинские власти получили первую партию экспресс-тестов от Института молекулярной биологии Нацакадемии наук;
3) В ближайшие двое суток в Украину прибудут из Китая - 10 млн высокоточных лабораторных тестов, десяток аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион медицинских масок для аптек, сто тысяч масок повышенной защиты для медиков и полиции, четыреста тысяч экспресс-тестов и десять тысяч литров дезинфекционной жидкости;
4) К борьбе с распространением по стране коронавируса привлечены пятнадцать тысяч полицейских;
5) Губернаторам и мэрам крупных городов поставлена задача увеличить количество единиц общественного транспорта;
6) С Венгрией и Польшей украинские власти договорились о транзитных коридорах для возвращения украинце в страну.
Напомним, ранее СМИ узнали о планах Офиса президента Зеленского по продлению карантина и чрезвычайного положения.