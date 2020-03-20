Новое обращение Зеленского из-за коронавируса: о чем рассказал президент

Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу коронавируса / Сайт президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны - по поводу пандемии китайского коронавируса Covid-19.

В тезисном виде его обращение выглядело так:

1) В Украине первый человек официально выздоровел от коронавируса. Это житель Черновцов;

2) Украинские власти получили первую партию экспресс-тестов от Института молекулярной биологии Нацакадемии наук;

3) В ближайшие двое суток в Украину прибудут из Китая - 10 млн высокоточных лабораторных тестов, десяток аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион медицинских масок для аптек, сто тысяч масок повышенной защиты для медиков и полиции, четыреста тысяч экспресс-тестов и десять тысяч литров дезинфекционной жидкости;

4) К борьбе с распространением по стране коронавируса привлечены пятнадцать тысяч полицейских;

5) Губернаторам и мэрам крупных городов поставлена задача увеличить количество единиц общественного транспорта;

6) С Венгрией и Польшей украинские власти договорились о транзитных коридорах для возвращения украинце в страну.

Напомним, ранее СМИ узнали о планах Офиса президента Зеленского по продлению карантина и чрезвычайного положения.