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Карантинный бунт: в Хмельницкой области пассажиры камнями изувечили маршрутку

20 марта 2020, 12:19

Перевозчик снял автобусы с маршрута из-за неадекватов.

Перевозчик снял автобусы с маршрута из-за неадекватов / hm.npu.gov.ua

В селе Должок Каменец-Подольского района Хмельницкой области местные жители забросали камнями маршрутный автобус из-за отказа водителя перевозить одновременно более 10 пассажиров.

Как рассказал председатель Каменец-Подольской РГА Анатолий Бернашевский, инцидент произошел в пятницу около 8 утра. В автобус сообщением "Должок-Каменец-Подольский" разрешили зайти 10 пассажирам. Другие люди, которые стояли на остановке, с этим не согласились и стали бросать камни. В результате были разбиты окна и повреждено транспортное средство.

"Перевозчик придерживался норм постановления Кабмина. После того, как люди продемонстрировали неадекватную реакцию, он принял решение снять все автобусы с маршрута и отказался в дальнейшем осуществлять перевозки. Удивляет также то, что интервал движения на этом маршруте составляет около 5 минут и об этом водитель уведомил остававшихся на остановке пассажиров", - подчеркнул чиновник.

В то же время с 20 марта, в Хмельницком временно приостановлены льготные перевозки пассажиров в городском общественном транспорте общего пользования (троллейбус, автобус) независимо от форм собственности на время карантина, сообщает исполнительный комитет Хмельницкого городского совета.

Читайте такжеВ Харькове громят трамваи и перекрывают движение из-за карантина"Решение принято с целью сохранения жизни и здоровья жителей Хмельницкого, в первую очередь пожилых людей, которые находятся в зоне риска заболевания коронавирусной инфекцией. Первоначально мы должны обеспечить подвоз на рабочие места людей, которые обеспечивают жизнедеятельность города, а именно - медицинских работников, "чрезвычайников", работников коммунальных предприятий", - отметил заместитель городского головы Андрей Бондаренко.

Вместе с тем в Житомире с целью противодействия распространению коронавируса с 21 марта и до завершения карантина также ограничат льготный проезд в городском общественном транспорте.

"Не будет действовать на период карантина льготный проезд в маршрутках, трамваях и троллейбусах Житомира", - говорится в решении.

Обратим внимание, что правоохранители составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых большее количество выявлено в Днепропетровской - 75 админпротоколов.

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По сообщению Управления коммуникации Национальной полиции, нарушения выявлены в Киеве (31), Киевской (32), Донецкой (62), Запорожской (25), Херсонской (21), Сумской (20), Волынской (16), Винницкой (14), Львовской (12), а также в Николаевской (11), Кировоградской (9), Харьковской (5) и Закарпатской (3) областях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве ситуация с пассажирскими перевозками из-за карантина и закрытого метро остается катастрофической.

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