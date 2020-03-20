В Киеве больница скрыла данные о мужчине, заболевшем коронавирусом

Дезинфицирование транспорта во избежание коронавируса / УНИАН

Прокуратура Киева запустило досудебное расследование против сотрудников частной медицинской клиники, которые не сообщили властям о пациенте, инфицированном коронавирусом.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы столичной прокуратуры.

"Согласно информации, обнародованной в СМИ, киевлянин, который недавно посещал Швейцарию, сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Однако центр не сообщил о положительном тесте пациента Министерству здравоохранения и Центру общественного здоровья. Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий", - говорится в тексте.

Сведения по факту данного правонарушения были внесены в ЕРДР по части 1 статьи 325 УК Украины.

Напомним, ранее стало известно, что острое респираторное заболевание, вызванное китайским коронавирусом, было диагностировано у 50-летнего киевлянина, недавно вернувшегося из Швейцарии. По словам мэра Виталия Кличко, пациент находится на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей. Мужчина стал третьим киевлянином, у которого подтвердился коронавирус.