УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

ХОГА создала координационный совет по борьбе с коронавирусом актуально

20 марта 2020, 18:05

В областной коордсовет по противодействию распространению COVID-19 вошли нардепы, врачи и главы РГА

Председатель совета Алексей Кучер сообщил о направлениях его работы во время брифинга 20 марта, сообщается на сайте Харьковской обласной государственной администрации.

"В области создан единый штаб, который занимается координацией по всем направлениям борьбы с возможным распространением коронавируса. Этот штаб возглавляю я. В его состав входят народные депутаты Украины, мои заместители, врачи, председатели РГА. Все остальные "штабы" являются фикцией, - подчеркнул председатель ХОГА Алексей Кучер. - Ни одному представителю крупного бизнеса не было дано право в области перебирать управленческие функции на себя. Определенные бизнесмены, видимо, не поняли, что их попросили участвовать в расходовании собственных средств - чтобы помочь государству и населению, а не в расходовании бюджетных средств. Как тратить бюджетные средства, решение буду принимать я".

Руководитель области отметил, что в состав областного координационного совета также вошли представители правоохранительных органов, которые будут контролировать каждую копейку, которая поступит от меценатов. Алексей Кучер отметил, что уже встречался с около 100 представителями бизнеса Харьковской области, которые готовы помогать региону в решении насущных проблем, связанных с предупреждением COVID-19.

"У нас абсолютно понятная законная форма взаимодействия с бизнесом. Есть люди, которые просто купили необходимое. Например, UBC-групп закупила аппарат ИВЛ для Дергачевской больницы. Еще около 10 ИВЛ от бизнеса идут - это собственность бизнеса, но они будут поставлены в областные инфекционные больницы, их будут использовать для оказания помощи людям. Также народный депутат Шенцев проплатил самолет и вернул в нашу страну сборную по боксу - из Лондона. Народный депутат Фельдман предоставил свои автобусы, которые перевезли более 100 человек через пункт пропуска на границе с Российской Федерацией. Все это - реальная помощь", - отметил Алексей Кучер.

Обращаясь к харьковским представителям бизнеса, руководитель области подчеркнул: "Уважаемые коллеги, уже прошли девяностые годы, когда вас кто-то мог вызвать и публично под камеры давать указания, кому сколько дать - или дай, не дай. Это фактически публичное вымогательство. Мы так не работаем. Вы независимы. Вы можете самостоятельно принимать решение, куда вам ходить, с кем разговаривать, сколько средств выделять или не выделять. Я хочу, чтобы все это четко поняли: в Харьков не возвращаются 90-е годы".

Сейчас вы просматриваете новость «ХОГА создала координационный совет по борьбе с коронавирусом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:07
Карантин: в Минсоцполитики рассказали, грозит ли украинцам потеря субсидий
18:05
ХОГА создала координационный совет по борьбе с коронавирусом актуально
18:00
Первый штраф за нарушение карантина: киевлянку оштрафовали на 17 тысяч гривен
17:59
У людей "поедет" голова и власть сметут: почему Украине грозят транспортные бунты
17:37
В Черновцах первый выздоровевший от коронавируса выписался из больницы - видео Видео
17:37
Лакомые сырники в духовке, классические и без муки: простые рецепты Видео
17:33
Такси будут бесплатно возить медперсонал во время карантина
17:31
"Коронавирус повержен": у Пугачевой и Галкина посмеялись над эпидемией коронавируса Видео
16:54
Заразившийся коронавирусом Шахов летал во Францию в компании чиновников – журналист
16:53
"Иди нах*й, ты, бл*дь, десятый": в Киеве пассажир выкинул кондуктора из троллейбуса - видео Видео
16:49
От The Last of Us до Left 4 Dead 2 – игры, которые стоит пройти во время карантина
16:24
Высокопоставленный чиновник Нафтогаза заразился коронавирусом Видео
16:17
Эксперт спрогнозировал, помешают ли санкции достроить Северный поток-2
16:10
Открытие метро в Киеве перенесли: какой сюрприз преподнес карантин 2020 Видео
16:09
Гнев и ненависть в Одессе: пассажиры избивают водителей троллейбусов и ложатся на рельсы
15:54
Создатель серии Half-Life раскритиковал Apple за ее стремление убить конкуренцию
15:51
С Днем счастья – прикольные картинки и поздравления, рецепты счастья Видео
15:46
Эпидемия не помеха: в аннексированном Крыму российские военные "поиграли в войнушку"
15:37
Сумасшедший дом: телеканал отличился странным титром во время выступления Зеленского
15:36
Эмилия Кларк высказалась о судьбе Дейенерис год спустя финала Игры Престолов
15:20
В сети нашли арты отмененной версии украинского шутера S.T.A.L.K.E.R. 2
14:58
Авакова поймали за необычным занятием прямо во время заседания Кабмина Видео
14:57
В Киеве задержали любителя "русского мира": подробности
14:45
Весеннее равноденствие 2020 – что делать для замужества и беременности Видео
14:31
Лана Дель Рей бросила своего парня
14:28
Зеленский выгнал с должности советника критиковавшего план Ермака по ОРДЛО "слугу народа"
14:20
Диетолог рассказала, какая еда поможет в борьбе с коронавирусом
14:10
Китай открыл кинотеатры: Warner Bros выпустили Гарри Поттера в 4К
13:58
В Киеве в результате пожара в многоэтажке заживо сгорели два человека
13:50
СМИ: Apple может перенести презентацию iPhone 12 на 2021 год
13:39
Коронавирус в Украине: в Днепропетровской области объявили режим чрезвычайной ситуации
13:35
Кличко рассказал, как медиков будут доставлять на работу в условиях карантина Видео
13:34
В НБУ пообещали украинцам "кредитные каникулы": кому повезет
13:30
"Соски, *бало поверните": Shlakoblochina представила песню Самолетная Видео
13:26
Закрытый остров и 400 евро за билет: украинцы застряли на испанском курорте Видео
12:57
В Киеве больница скрыла данные о мужчине, заболевшем коронавирусом
12:54
Варфоломей не указ: в ПЦУ отказались приостановить богослужения из-за карантина
12:34
"Зап*зделась": Гордон публично уличила Седокову в романе со своим мужем Видео
12:32
Когда зима попытается взять реванш: синоптик назвала даты Видео
12:19
Карантинный бунт: в Хмельницкой области пассажиры камнями искорежили маршрутку
12:12
Новое обращение Зеленского из-за коронавируса: о чем рассказал президент Видео
12:06
Украина отправит в Китай самолет за помощью в борьбе с коронавирусом: что привезут
11:59
Youtube стал жертвой коронавируса
11:53
Продление карантина и чрезвычайное положение: СМИ узнали планы Офиса президента
11:52
Монстр из Китая: ученые объяснили появление коронавируса Видео
11:41
Из Польши прибыли поезда с эвакуированными: что известно Видео
11:21
Microsoft показала обновленный красочный дизайн Windows 10 на видео
11:20
Каннский фестиваль 2020 перенесли - новая дата проведения
11:03
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: влиятельная опора и досадный прокол Видео
11:01
Карантин в Киеве: на улицах города появились авто с громкоговорителями Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять