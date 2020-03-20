В Черновцах первый выздоровевший от коронавируса выписался из больницы - видео

В Черновцах выписали первого выздоровевшего от коронавируса / УНИАН

В пятницу, 20 марта, в Черновцах, выписали из медицинского учреждения 39-летнего мужчину. Именного у него несколькими неделями ранее диагностировали китайский коронавирус.

Такое сообщение опубликовал местный портал МБ. По их данным, второй лабораторный анализ на коронавирус Covid-19 продемонстрировал отрицательный результат - то бишь означал выздоровление пациента.

По стандартам Всемирной организации здравоохранения. Однако он категорически отказался от общения с журналистами.

"Сказал, что ему нужно немного восстановиться, и тогда он, возможно, расскажет всю историю. Он выписан домой здоровым, на некоторый период он все-таки будет находиться дома в самоизоляции", — заявил главный врач областной больницы Сергей Цинтар.

Напомним, первым о том, что в Черновцах (и в целом по Украине) есть случай выздоровления от коронавируса в своем обращении к украинцам рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Глава страны также поведал, что украинские власти получили первую партию экспресс-тестов от Института молекулярной биологии Нацакадемии наук.