В Бердянске священники борятся с коронавирусом цистернами святой воды

Священники с грузовика поливали улицы святой водой / Фото: скриншот

В Бердянске в разгар эпидемии коронавируса и жесткого карантина по свей территории Украины местные священники решили провести массовое мероприятие и полить улицы города святой водой.

Как сообщает местное издание PRO.berdiansk.biz, автопробег-крестный ход состоялся 20 марта в Нагорной части и в центре города.

Священнослужители УПЦ МП щедро поливали святой водой, как улицы города, так и проезжающие мимо автомобили. Доставалась целительная влага и пешеходам, которые проходили мимо.

Воду священники везли на грузовике в пластиковых цистернах. На видео видно, что служители церкви были в прекрасном расположении духа. Их сопровождали с религиозной символикой автомобили и прихожане на велосипедах. Несмотря на строгие карантинные меры, желающих принять участие в мероприятии собралась целая автоколонна.

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