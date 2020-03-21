Умерла известный социолог Ирина Бекешкина

Ирина Бекешкина умерла / УНИАН

Скоропостижно скончалась известная украинская социолог, директор Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина.

О смерти Бекешкиной сообщили ее коллеги.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известная украинская социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину.

Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опрос, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами.

Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать", - сказано в сообщении на сайте Фонда, в котором работала Бекешкина.

Ирина Бекешкина досье

Ирина Бекешкина родилась в городе Ивдель Свердловской области (Россия). В 1974 году окончила философский факультет Киевского государственного университета имени Т.Шевченко. Позже - аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук.

Карьера

Социолог, специалист в сфере политической и электоральной социологии.

Работала научным редактором журнала Философская мысль, младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР.

С 1991 года - научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

С 1996 года - заместитель директора фонда Демократические инициативы (Киев), с 2001-го - научный руководитель фонда. Научный редактор бюллетеня Политический портрет Украины, издаваемого фондом.

С 2010 года - директор фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива (после смерти основателя руководителя фонда Илька Кучерива).

Участница рейтинга "100 самых влиятельных женщин Украины" по версии журнала Фокус в 2007 и 2008 годах. По оценке издания, влиятельность обусловлена информированностью, компетентностью, обширными связями в украинских и зарубежных общественных организациях, СМИ, политических кругах.

Автор свыше 100 научных работ и большого количества публицистических публикаций.

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