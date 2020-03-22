В Минздраве объяснили хаос с данными о зараженных коронавирусом

В Киеве случай заражения Covid-19 был подтвержден повторно / УНИАН

В субботу, 21 марта, в Киеве были подтверждены 6 новых случаев заболевания Covid-19, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Разных данных (с Центром общественного здоровья, - ред.) нет. Поскольку тот случай, о котором вчера сообщили в Киеве - о седьмом, а мы (Минздрав) говорим о 6 случаях в Киеве, то этот 7-й случай, который был повторно переподтвержден в киевской городской лаборатории. Но диагноз и исследования по этому пациенту были сделаны в Мюнхенской лаборатории, которая через частную лабораторию сообщила нам. Было экстренное сообщение, и мы его зафиксировали днем ранее", - сказал Ляшко.

Он добавил, что по состоянию на 22 марта общее количество лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом на территории Украины - 47.

Читайте такжеОпасный симптом: ученые назвали еще один признак коронавируса

"И количество случаев по Киеву у нас одинаковое - как на национальном уровне, так и в Киеве. Возник такой дисбаланс - об отчетности одного случая. Киев отчитывается позже, поскольку они ждали повторного подтверждения в своей лаборатории", - резюмировал Ляшко.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал из-за экспресс-тестов на коронавирус, которые не точны и "видят" не вирус, а только антитела.