Коронавирус в Украине: новые данные о количестве инфицированных

Коронавирус зафиксировали у 63 человек / Фото: REUTERS

В Украине подтверждено уже 63 случая инфицирования коронавирусом, сообщил и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"По состоянию на это время у нас есть 645 подозрений и 63 подтвержденных случая", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в воскресенье вечером.

Кузин отметил, что за последние сутки зафиксировано 114 подозрений на коронавирус.

По словам пресс-секретаря Центра общественного здоровья Валерии Сало, сегодня в Киеве подтвердили 14 новых случаев коронавируса. Речь идет о пассажирах одного из самолетов, который прилетел в столицу.

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Как ранее писал Главред, в субботу, 21 марта, в Киеве были подтверждены 6 новых случаев заболевания Covid-19, рассказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Также напомним, учение из Колумбийского университета провели детальные исследования способов передачи опасного китайского вируса, во время которых удалось выяснить интересную информацию о "бессимптомных" носителях. По информации ученых, такая скрытая передача вируса может привести к тому, что эпидемия COVID-19 затянется надолго, вспышки будут возникать стихийно в разных уголках земли.