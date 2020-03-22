Коронавирус наступает: глава Минздрава призвал ввести режим ЧП

Илья Емец призывает ввести режим ЧП в Украине / moz.gov.ua

Из-за стремительного распространения опасного коронавируса, глава Минздрава Илья Емец выступил с призывом ввести режим ЧП в Украине.

Как пишет пресс-служба МОЗ в Facebook, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - подчеркнул Емец.

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При этом министр отметил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все граждане должны минимизировать контакты с другими людьми, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Ранее Главред писал, что по состоянию на вечер 22 марта официально подтверждено 63 случая заражения коронавирусом. Также есть 645 подозрений на наличие вируса.

Также напомним, ученые из Колумбийского университета провели детальные исследования способов передачи опасного китайского вируса, во время которых удалось выяснить интересную информацию о "бессимптомных" носителях. По информации ученых, такая скрытая передача вируса может привести к тому, что эпидемия COVID-19 затянется надолго, вспышки будут возникать стихийно в разных уголках земли.