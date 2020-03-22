Инфекционист подробно описала симптомы коронавируса у украинцев

Врач-инфекционист назвала основные симптомы коронавируса / УНИАН

В Украине стремительно увеличивается число заболевших коронавирусом и уже зафиксировано три смерти от недуга.

По и информации в Facebook известного врача-инфекциониста, заведующей кафедрой инфекционных болезней в Национальном медицинском университете им. А. А. Богомольца Ольги Голубовской, при заражении коронавирусом пациент может не испытывать особого дискомфорта, а температура тела редко превышает диапазон 37,1-38,0 градусов. Так, из-за малых объемов тестирования населения, государства могут не знать реального количества зараженных среди своих граждан.

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Заслуженный медик Украины отметила, что только за последнюю неделю в мире было выявлено более 75 тысяч новых зараженных коронавирусом (при общем числе инфицированных в 336,167 человек). По ее мнению, это связано с тем, что в некоторых странах массово тестировать пациентов на коронавирус начали только недавно.

Также инфекционист перечислила основные особенности течения коронавирусной инфекции у пациентов:

повышение температуры тела обычно до субфебрильных цифр (37,1-38,0°C - Ред. ) и редко превышает отметку в 39 градусов; в Черновцах 95% - субфебрилитет (повышение температуры до 37,1-38,0 градусов);

) и редко превышает отметку в 39 градусов; в Черновцах 95% - субфебрилитет (повышение температуры до 37,1-38,0 градусов); несмотря на повышенную температуру тела и рентгенологические признаки пневмонии состояние больных мало нарушено, симптомы интоксикации не выражены вплоть до развития дыхательной недостаточности;

степень повышения температуры тела никак не связана с тяжестью течения заболевания и поражением легких: при низком субфебриллитете может возникнуть полисегментарная пневмония, а при фебрильной - все пройти без осложнений;

возможно развитие пневмонии даже без повышения температуры тела или кратковременного повышения до 37,5 градусов;

может быть длительный низкий субфебриллитет (7 дней и более); таким больным необходимо делать рентген даже при отсутствии физикальных данных;

частой жалобой является сухость в ротоглотке, заставляющая пациентов пить больше жидкости, чем обычно (этот симптом надо спрашивать активно, ибо пациенты не обращают на него особого внимания);

насморк не характерен;

кашель тоже не очень интенсивный, мокрота скудная;

в ротоглотке могут быть незначительные визуальные изменения в виде гиперемии дужек, задней стенки, не причиняющие больным особого беспокойства;

примерно в 15% больных возникают рези в глазах и конъюнктивит;

развитие пневмоний сопровождается весьма скудными физикальными данными;

к 5-8 дню состояние может ухудшаться, вновь повышаться температура тела и усиливаться симптомы поражения дыхательных путей;

приблизительно у 30% госпитализированных пациентов и 8% амбулаторных отмечается лейкопения, тромбоцитопения, повышение активности трансаминаз;

нет быстрого эффекта на проводимую терапию.

Голубовская отметила, что на данный момент в мире меньшинство случаев заражения проявляются в тяжелой форме. Однако система здравоохранения должна быть готова к резкому увеличению количества инфицированных, чтобы вовремя начать их лечение.

Ранее Главред писал, что по состоянию на вечер 22 марта официально подтверждено 63 случая заражения коронавирусом. Также есть 645 подозрений на наличие вируса.

Также напомним, ученые из Колумбийского университета провели детальные исследования способов передачи опасного китайского вируса, во время которых удалось выяснить интересную информацию о "бессимптомных" носителях. По информации ученых, такая скрытая передача вируса может привести к тому, что эпидемия COVID-19 затянется надолго, вспышки будут возникать стихийно в разных уголках земли.