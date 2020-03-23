В Украину прибыл борт с тестами на коронавирус: когда будут в областях

Военный борт прибыл из Китая ночью 23 марта / Фото president.gov.ua

Ночью в понедельник, 23 марта, самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт Борисполь из китайского города Гуанчжоу партию тестов для определения заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, военный борт привез в Украину два вида тестов: для ПЦР (полимеразной цепной реакции) и 250 тысяч тестов для экспресс-диагностики. Кроме того, доставлены медицинские маски разной степени защиты, дезинфекторы, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства, необходимые для борьбы с распространением COVID-19.

Медицинские средства, в частности тесты для ПЦР, уже в понедельник, 23 марта, будут переданы в лаборатории в каждый регион Украины. Медицинские маски экспресс-тесты прежде всего будут направляться для нужд медиков, военнослужащих, сотрудников полиции, пограничной службы.

Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов, добавили в Офисе президента.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 22:50 воскресенья, 22 марта, в Украине подтверждены 73 случая заражения COVID-19. За сутки было обнаружено 26 новых случаев, 20 из которых - в Киеве.

Как сообщает Центр общественного здоровья, случаи заражения коронавирусом обнаружены:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев - 29, из них 20 в течение суток;

Киевская область - 5, (1 в течение суток);

Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный);

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта число заразившихся новым коронавирусом COVID-19 перевалило за 336 тысяч человек во всем мире. При этом почти 15 тысяч умерли от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.