Кулеба рассказал, повлияет ли коронавирус на обмен пленными

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что вопрос обмена пленными на снимается с актуальной повестки дня - даже несмотря на острую вспышку пандемии китайского коронавируса.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Радио Свобода.

"Этот вопрос не поставлен на паузу. Мы работаем над обменом. Офис президента работает, и Министерство реинтеграции работает для того, чтобы обмен все-таки происходил", — заявил Кулеба.

Чиновник отметил, что из-за вспышки коронавируса во время проведения обмена должны быть учтены все риски, а также принят пакет карантинных мер.

"Судьба людей, судьба наших узников всегда была приоритетом № 1 для президента и остается таким же. Поэтому ни один коронавирус не способен погасить или затормозить наши усилия по возвращению наших граждан из плена и незаконного содержания", — заявил чиновник.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сделал неожиданное заявление о вступлении Украины в НАТО. Позднее неизвестные пользователи интернета поправили его страницу в Википедии, назвав чиновника "украинским русофобом".



