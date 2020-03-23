В Киеве общественный транспорт возит "избранных": хроники новой реальности - обновляется

Киев проснулся в новой реальности / УНИАН

Утром 23 марта жители Киева проснулись в новой реальности, и уже в который раз за последнее время.

Вначале всех огорошили карантином, потом закрытие метро поставило на уши весь город, который такого точно не ожидал. И вроде бы те, кому очень сильно надо на работу или по делам, приноровились, и стали с самого утра занимать очереди на остановках общественного транспорта – как и эту "радость" забрали.

Бесстрашных киевлян пытаются заставить понять, что коронавирус – это вполне реальная опасность, которая убивает по 800 человек за сутки в солнечной Италии, это зараза, которая косит жизни во Франции, Испании, Германии и даже в США.

А в Украине на сегодня подтверждены 73 случая заражения COVID-19, три из них – летальные.

Да, наша жизнь изменилась до неузнаваемости, и каждый хочет "проснуться" от этого "дурацкого сна", в котором мы оказались по воле обстоятельств. Но сопротивляться этой реальности глупо.

Тем не менее с самого утра в Киеве общественный транспорт возит исключительно тех, у кого есть пропуска.

Отметим, во всех троллейбусах, трамваях и автобусах дежурят правоохранители. Но народ пытается прорвать эту блокаду – людям нужно кормить семью, оплачивать жилье по расписанию, и всеми силами удержаться за работу.

Как киевляне встретили новую реальность

В соцсетях по этому поводу много разговоров.

"Пошутили, теперь давайте о серьезном.

Власть в очередной раз протормозила с определением кому завтра выходить на работу, а кому нет.

Животноводческим фермам, тепличным хозяйствам, бойням, предприятиям пищевой промышленности, продовольственным складам, швейным фабрикам шьющим маски и спецодежду, фарм производствам завтра можно (нужно) работать или нет?

А их смежникам?

Если нет, зачем оставлять работать продовольственные магазины, если через пару дней в них все закончится?

Я не берусь оценивать это глупость, не профессионализм или желание помародерствовать, в ручном режиме сняв денег за разрешения, но это проблема, которая должна быть очень быстро решена", - высказался Евгений Любович.

"Перед въездом в Киев, под бывшей стеллой 'город герой', на Броварской трассе полицейский пост с автомобилями сменили на военный, стационарный с бронемашины типа Козак. Типа к полчища з0мби прибегут, что ли) а так понятно, в общем даже бы сказал ну как всегда утро", - рассказал Андрей Недзельницкий.

"Почему Гонконг не ввел чрезвычайное положение, не закрывает предприятия, не ограничивает транспорт, не запретил выходить из дома и не прекратил все авиарейсы?

Житель Гонконга Viacheslav Mostsevoi рассказал о том, как там организована борьба с коронавирусом:

"В Гонконге коронавирус не остановил экономику и транспорт, все люди без ограничений передвигаются, все работает. Там есть опыт противодействия вирусам, все помнят атипичную пневмонию 2003-го, и многие люди применяли и до эпидемии антисептики и защитные маски. Что делали в Гонконге после первых сообщений о коронавирусе?", - рассказал журналист Юрий Бутусов.

Читайте такжеКак долго будет длиться эпидемия коронавирусаДобавим, что в соцсетях некоторые граждане продают свои проездные билеты – с припиской Кличко "П*дар".

Напомним, с воскресенья, 22 марта, в Киеве общественный транспорт перевозит только работников экстренных служб, аптек и продовольственных магазинов. На такие меры власти столицы пошли из-за распространения коронавируса.

Поэтому пассажиры допускаются при наличии специальных билетов, удостоверений личности и средств индивидуальной защиты.